初回を無失点に抑え…打席へ向かう直前の姿に反響

ドジャースの球団公式フォトグラファーを務めるジョン・スーフー氏が公開した、大谷翔平投手の“準備の瞬間”にファンの視線が注がれている。二刀流で出場した27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦の一瞬を捉えた1枚が「めちゃくちゃ素敵」「際立っています」と反響を呼んでいる。

まさに“職人芸”とも言える至近距離のカメラワークだった。スーフー氏が捉えたのは、「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷が初回を無失点に抑え、一息つく間もなく第1打席に向かう直前の姿。カメラピットからの低アングルで切り取られた1枚には、ダグアウトのフェンスに体を預け、バッティンググローブをはめながら集中した表情を見せる大谷の佇まいが写し出されていた。

夕暮れ時のドジャースタジアムの光に照らされ、投手から打者へとスイッチを切り替えるリアルな光景にファンは感激。SNS上には「二刀流の大谷くんならではのショット。スーフーさんのお写真いつも素敵」「しょへはどんな角度もほんと画になる」「なにか大谷さんの闘志が伝わります。素晴らしいお写真」「息をのむほどに美しい」といった絶賛のコメントが相次いだ。

この日の大谷は、投げては6回5四死球と苦しみながらも、無安打1失点投球で5勝目。打っては先頭打者弾を放つなど二刀流でまばゆい輝きを放った。そんな大谷の一瞬を捉えたスーフー氏。ドジャースナインの素顔を最前線で捉え続ける名カメラマンとして、今後も日米のファンを楽しませてくれそうだ。（Full-Count編集部）