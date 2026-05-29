8月下旬にサンフランシスコで「ポケモンワールドチャンピオンシップス」が開催

“世界的人気キャラクター”とのコラボ商品が話題を呼んでいる。ジャイアンツは8月27日（日本時間28日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦で「ポケモン・ワールズ・ナイト」を開催する。入場者限定で配布される特別ユニホームが28日（同29日）に公開されると、「これ最高に熱い！」「めっちゃカッコいい」と大反響だ。

8月28日（同29日）から30日（同31日）にかけて、サンフランシスコでは「ポケモンワールドチャンピオンシップス」が開催される。世界中から熱狂的なファンが詰めかけるイベントに先立ち、同じフランチャイズのジャイアンツはポケモンファンが唸る特別ユニホームを配布することとなった。

ユニホーム下部には、ゴールデン・ゲート・ブリッジと思われる橋のデザインが配置されている。そしてポケモンのロゴは右袖と左胸にあしらわれ、極めつけは背中だ。イベント仕様のピカチュウが大きく描かれている。

世界的人気を誇るポケモンの限定特別グッズにファンも興奮を隠せない。「ジャージがめっちゃかっこいい！」「正直言って最高だわ」「何これ超カッコいい」「カッコよすぎて嫌になるレベル」「信じられない」「なんてクールなんだ」「メッチャ欲しいな」と好意的な声が殺到している。当日のイベントは大盛り上がり必至だろう。（Full-Count編集部）