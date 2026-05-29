元「アウトローのカリスマ」の瓜田純士氏が2026年5月28日、自身のXを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）オーディションで起こした不意打ちの頭突きに関して「やり過ぎたことは理解している」などと釈明した。

瓜田氏「俺があいつから逃げたみたいになっちゃってる」

「BreakingDown」のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が28日に自身のユーチューブを更新し、「BreakingDown20」（6月14日・マリンメッセ福岡）のオーディションの模様を配信した。

今回のオーディションには、元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士氏が、特別審査員として参加した。

田中氏は前回大会の「BreakingDown19」に出場を予定していたが、大会直前に右目の網膜剥離が明らかになり、試合を欠場した。

一方の瓜田氏は、「BreakingDown19」で内藤裕氏と対戦する予定だったが、内藤氏がオーディション内容を繰り返し漏洩したことで、同団体から出禁となり試合が中止となった。内藤氏は、かつて田中氏と同じ組織に所属していた。

このような背景の中、瓜田氏は田中氏に向かって「内藤と同じグループのボスだったんでしょ？内藤の面倒を見ているんでしょ？面倒見てたんだから責任取ってよ」と問い詰めた。

これに対して田中氏が「どうやって？」と返すと、瓜田氏は「俺とやろうよ。内藤が、あいつの不手際で1試合飛ばしたのに、本当はあいつがケツを取られなきゃいけない立場なのに、見え方のせいで、俺があいつから逃げたみたいになっちゃってる」と対戦を要求した。

さらに、田中氏が「俺はそう（逃げたように）見えたけど」と挑発すると、瓜田氏は「面白いね、雄士君。網膜剥離どこ？へこましてほしいよ、俺」と言いながら歩み寄り、至近距離で言い合いに。そして、田中氏の顔面に頭突きを食らわせた。

「瓜田君の暴力はもう限界超えてる」

田中氏は鼻血を流しながら激高し、つかみ合い寸前のところでスタッフが両者の間に割って入った。

その後も2人の言い争いは続き、溝口勇児COO（41）が止めに入るも収拾がつかなくなり、両者は別室へと連れていかれた。

瓜田氏の不意打ち頭突きは、インターネット上で話題となり、一部ファンからは「網膜剥離で手術してる相手にいきなり頭突きとか酷いよ」「瓜田君の暴力はもう限界超えてる」といった批判の声も上がった。

瓜田氏は、このようなファンの声に対して、自身のXで、次のように釈明した。

「確かにやり過ぎたことは理解している それを誰にどう思われても構わない。俺も試合なんかするつもりもない。そんなことは建前で、別の意味合いがあってのこと。俺と@Y_T_official 彼の間であの日騒動後に話をしている 俺は勝手に彼との間には信頼関係があると思っている」（原文ママ）

「BreakingDown」オーディションでは、毎回のように乱闘騒ぎが起きている。25年12月に行われた「BreakingDown18」の前日会見では、大会に出場する予定だった選手が、対戦相手と対面した際に不意打ちのビンタを食らい失神。後日、失神した選手に、くも膜下出血により脳内に出血が確認され、運営の在り方が問題視された。