西日本シティ銀行の情報漏洩は「自分ごと」…サイバーセキュリティのプロが解説する《リスク回避法》

日本企業が狙われているーー。

国立情報通信研究機構（NICT）によると、日本国内のネットワークへのサイバー攻撃関連の通信は年間6000億回を超える。アメリカに次いで世界第2位の数字だ。

サイバー攻撃の深刻化を受け、政府も動き出した。2025年5月には「サイバー対処能力強化法」が成立し、高市政権はサイバーセキュリティを国家安全保障の案件と位置づけた。重要インフラや政府機関のサイバー対策強化に向けたガイドライン整備も進んでいる。

しかし、民間企業の現実はそれに追いついていない。最先端セキュリティ製品の国産自給率は10%以下。防衛の大半を海外製品に頼る構造的な脆弱さが続いており、セキュリティ人材の不足も深刻だ。経済産業省の試算では、2030年までに最大79万人のIT人材が不足するとされている。

前編『「役職おじさんのうっかりで」…ITリテラシー低すぎ企業が陥る「ヤバすぎる末路」』では、AIが「完璧な詐欺メール」を生成する時代に、50代以上の管理職層が狙われやすいという実態をお伝えした。

後編では、日本企業がサイバー攻撃に特に弱い「もう一つの理由」と、今日からできる対策を、AironWorks代表・寺田彼日氏に聞く。

「言えない空気」が、被害を拡大させる

サイバー攻撃の被害を深刻化させる要因は、ITへの理解度だけではない。組織の「空気」もまた、重大なリスク要因になると寺田氏は言う。

「上司に物が言えない組織は、サイバー攻撃に対して構造的に脆弱です。怪しいメールを受け取った社員が確認できない空気があると、社員は黙って処理してしまう。引っかかってしまっても報告できない。被害が発覚するのが遅れれば遅れるほど、損害は拡大します」

実際、「そのデータは数字として表れている」と寺田氏は続ける。

「サイバー攻撃の指示にしたがってしまったという事象よりも、それを報告しない組織の方が、最終的な被害が大きくなります。報告率を高めることも非常に重要なんです」

自社を思い浮かべて、心当たりがある人もいるのではないだろうか。アイロンワークスが提供する、社員のセキュリティ力の可視化ですらも、拒否感がある組織もあるそうだ。このような風土が、攻撃者にとって格好の餌食になることは間違いない。

また、実際に訓練や教育を導入したとしても、サイバー攻撃の進化に追いつかないのも実態のようだ。海外の先進企業では、フィッシング訓練を毎週のように実施することもあるという。一方、日本企業の大半は年に4回、多くても月1回というのが現状だ。

「攻撃者は休んでくれません。新しい手口は次々と生まれている。四半期に1度の訓練では、その間に生まれた新手口への対応力が培われない。安心とは言えないのが実情です」（寺田氏）

サイバー攻撃に対するミスの撲滅を目指そうとするのも、日本企業の特徴だという。

寺田氏は、「どんなに教育をしても人はミスをする生き物です。それを理解し、何か起こった際に報告できる文化や、正しい対策を準備しておくことの方が重要。それがグローバルスタンダードにもなっています」と話す。

では、ビジネスパーソンが会社に大きな損害を与えないように、今すぐ取り組めることはあるのか？

不審に思ったら「別チャネルで確認」を習慣化する

送金指示、認証情報の入力、見慣れない添付ファイル。少しでも違和感を覚えたら、即反応はせず、とにかく確認することが重要だと寺田氏は力説する。

「チャットツールで来た不自然な連絡はメールで、メールで来た連絡は対面でといったように、違うチャネルを使って確認するひと手間が、莫大な被害を防ぐことに繋がります」

「これくらい大丈夫だろう」という一瞬の油断が、最大のリスクになる。

また、パスワードの使い回しは、1か所の情報漏洩が全アカウントへの不正アクセスに直結する最大の弱点だ。

「複雑なパスワードを暗記しようとするのではなく、パスワードマネージャーなどのツールを使うことをおすすめします。強力なパスワードを自動生成・管理してくれるため、管理は簡素化しつつ、セキュリティはより強固にできます」（寺田氏）

一方で、パスワードを入力するという行為自体がもはや安全ではないといわれつつあることも覚えておきたい。

「パスワードの漏洩は正直日常茶飯事。漏洩した前提でいてもいいくらいです。最近では多要素認証（MFA）や、パスキーなどより強固な手段が出てきているので、なるべく切り替えをすすめていきましょう」（同前）

多要素認証はパスワードに加え、スマートフォンへの通知や認証アプリのコードを使うことで、万一パスワードが流出しても不正ログインを防ぐ仕組み。さらに近年普及が進むパスキーは、パスワード自体を持たず、スマートフォンの顔認証や指紋認証でログインする仕組みで、フィッシング詐欺そのものが成立しにくくなる。

ちなみに、「Have I Been Pwned？（HIBP）」というWebサイトでメールアドレスを照会すると、過去にそのアドレスを含む認証情報が流出したかどうかを確認することができる。実際に、筆者も照会をしてみたところ、数年前のパスワード流出が見つかった。

「パスワードを変更してください」「パスキーを設定してください」という表示を、面倒だとスルーせず、セキュリティを高めていきたい。

「SNSに出したものは消えない」を全世代の常識に

先日、西日本シティ銀行の行員が、業務中に私用スマートフォンで顧客情報が映り込んだ動画を撮影し、SNSに投稿していたことが大きな話題となった。個人8名・法人19社の情報が外部から閲覧可能な状態になっていたという。

サイバー攻撃とは異なるものの、こうしたリスクも、現代における新たな脅威だ。そしてこれはSNSに慣れた若い世代だけの問題ではない。

職場にまつわる何気ないSNS投稿が取り返しのつかない情報漏洩になりうることは、全世代に共通する。一度ネット上に公開された情報は、削除しても完全には消えない。職場でのSNS利用ポリシーを自分ごととして理解し、「投稿前に考える」習慣を持つことが、今すぐ誰にでもできる対策となる。

どれだけ対策を講じても、人はミスをする。怪しいリンクを開いてしまった、添付ファイルをダウンロードしてしまった。同僚の妙なSNS投稿を見た。--そう気づいた瞬間に、すぐ周囲に報告することや、報告しあえる風土を作ることが企業を防衛する手段となる。

「誰でもサイバー攻撃対象になる可能性がある。『まさか自分が』という油断の隙を突かれかねません」（前出の寺田氏）

次の被害がどこで起きるかは、企業の規模でも業種でも決まらない。「人が狙われることを理解しているか」そして、「何かあったときに報告できる文化が、自分の職場にあるか」。

自分自身を守るためにも、改めて足元を確かめていきたい。

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