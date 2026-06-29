特殊詐欺事件の捜査で容疑者逮捕に協力したとして、高知警察署は、6月29日、東京都のヤマト運輸営業所に感謝状を贈りました。高知警察署で中澤誠署長から感謝状を受け取ったのは、東京都・台東寿営業所のセールスドライバーの男性です。警察によりますと、このドライバーの男性は、高知警察署から連絡を受けて、2026年4月、高知市の70代女性が捜査機関を装う詐欺に騙されて都内に送った、現金1300万円入りの箱を