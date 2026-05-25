ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」からHINANOさん、HATSUNEさん、MIZUKIさん、TSUKIさんのプロフィールを紹介する。

◇HINANOさん

HINANOさんは岐阜県岐阜市出身、身長158センチ。趣味は寝ること、お菓子作り、音楽鑑賞。苦手なことは「静電気、縄跳び、ごまの白和え、飛行機」。昨年について「ZOZOマリンスタジアムの雰囲気が大好きで、白黒で染められたスタンドに胸が熱くなりました」と振り返る。活動2年目の今季も「球場の入口からお客さんに幸せをお届けしたい！」と意気込む。

◇HATSUNEさん

HATSUNEさんは静岡県三島市出身、身長167センチ。趣味はおいしいもの探し、猫を愛でること、YouTubeで海外旅行Vlogをみること。理想の休日の過ごし方は「8時間以上は睡眠したいです。猫カフェと温泉に行って、1日中癒されたいです。あとはおいしいご飯があれば完璧です！」。ルーキーイヤーだった昨年を「ファンの皆さんと過ごした時間がとても楽しかった！」と振り返る。活動2年目となる今季、 現状に満足することなく「M☆Splash!!として、パフォーマーとしてさらに高みを目指したい」と意欲を見せている。

◇MIZUKIさん

MIZUKIさんは愛知県武豊町出身、身長160センチ。趣味はグルメ巡り、デジカメ、映画鑑賞。もし、2026シーズンの自分の登場曲を選ぶとしたら、松平健さんの「マツケンサンバII」。幼少期からジャズダンスを始め、バトントワリングでは全国大会への出場経験を持つ。過去にM☆Splash!!のOGと共演した際にチームの話を聞いて興味を持つと、実際にパフォーマンスを見て「自分もここで踊りたい」と目標を抱き、2025年よりM☆Splash!!のメンバー入り。今季で2年目を迎えるが「これからもみなさんに元気と笑顔を届けられる存在でありたい」と活動を続ける。

◇TSUKIさん

TSUKIさんは宮城県仙台市出身、身長157センチ。趣味は野球観戦、コーヒー、世界史、電卓。スタンドでM☆Splash!!に元気をもらっていたファン時代を経て、「今度は自分が届ける側に」とオーディションを受験。2025年に入団し、今季で2年目を迎える。TSUKIさんにとって「M☆Splash!!」を一言で表すと「感謝」だといい「客席からM☆Splash!!を見ていた過去も、そして今も感謝でいっぱいです！」と想いを口にした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）