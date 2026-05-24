村上と同僚右腕のベンチでのやり取りにファンが注目

ホワイトソックスのベンチで起きた一幕が、反響を呼んでいる。球団が22日（日本時間23日）に公式X（旧ツイッター）に投稿した動画で、村上宗隆内野手が同僚とやり取りする“姿”に「これは……」「ついにデビュー？」と、SNS上で様々な憶測が飛び交っている。

話題となっているのは、村上がノア・シュルツ投手からボールの握り方を教わっていると思われるシーン。球団が公開した動画には、身振り手振りでレクチャーを受けている様子が収められている。左腕の説明を真剣な表情で聞き、笑顔を浮かべるシーンも見られた。

村上と同僚投手の貴重なやり取りにファンも反応。SNS上には「来季、二刀流か？」「投手登板ある？」「チェンジアップの握り？」「今度はボールにかける魔法の相談」「野手登板に備えて？ 青木さんもイチローもやったから村上くんもやろう」などのコメントが寄せられていた。

メジャーでは、点差が大きく開いた試合終盤において、リリーフ陣の消耗を防ぐために野手がマウンドに上がるケースが珍しくない。圧倒的なパワーを誇る主砲が、不測の事態に備えて登板する準備をしているのではないかと、様々な想像を掻き立てる光景となったようだ。（Full-Count編集部）