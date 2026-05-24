¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ë¥¯¥Þ¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»ÎÊÌ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
¡¡ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»Ô¤Ï24Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÂæÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¥Ò¥°¥Þ1Æ¬¤ò¡¢¼«¼£ÂÎÈ½ÃÇ¤ÇÈ¯Ë¤²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ç¶î½ü¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£´Ä¶¾Ê¤ä»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»Æâ¤Ç¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÎãÌÜ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ¹Ìó1.1¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ó¤Î¥Ò¥°¥Þ¡£Æ±»ÔÄ«ÆüÄ®Ãæ±û¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×»ÜÀß¡ÖÄ«Æü»°Ë¾Âæ¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¡×¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç18Æü¤«¤é·«¤êÊÖ¤·ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ï»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¤â¥¸¥ã¥ó¥×ÂæÉÕ¶á¤Ç¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Ë¤¡£¸áÁ°11»þ¤´¤í¶î½ü¤·¤¿¡£