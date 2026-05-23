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日大教授西田亮介が目から鱗。「AIで0円教材作成」「自分の成長率を指標に」ひろゆき流TOEIC対策の全貌

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西田亮介が、YouTubeチャンネル「西田亮介研究室夜店YouTube本舗【公式】」にて「リハック「最近の気になるニュースにガチ回答」派生編。ひろゆきさんとTOEIC対策を考えたパートを自分用メモとしてAIでまとめました 2026/05/19」を公開した。動画では、西田氏が自身のゼミ生らにTOEIC受験を促すための解決策について、ひろゆき氏と交わした議論の内容を解説している。



西田氏はまず、学生にTOEICを受験する習慣が根付いていない現状をひろゆき氏に相談した。1回約8000円という高額な受験料がハードルになっていることに加え、就職活動などの自己投資に向けたシグナルとしての重要性が十分に理解されていないという背景を語った。



この課題に対し、ひろゆき氏が提案したアイデアを西田氏が4つのポイントに整理して図解で紹介している。1つ目は「学生の負担をなくす」こと。授業内で模擬テストを実施し、無料化を推進するほか、最も西田氏が「目から鱗だった」と語ったのが「AIで教材費をカットする」という視点である。過去問に近い問題や解説をAIに生成させることで、高額な参考書を買わずに済むという画期的なアイデアだ。



2つ目は「自己改善を評価する」という方針である。絶対的なスコアや他者との比較ではなく、「成長率（伸び率）のみを評価する」ことで、学生のモチベーション低下を防ぐ。3つ目と4つ目として、毎月テストを実施して「成功体験を少しずつ積ませる」ことや、全体として自己投資を促進する環境づくりの重要性も挙げられた。



金銭面や心理的なハードルを取り除き、AIを活用しながら「伸び率」を可視化する。ひろゆき氏ならではの合理的なメソッドは、学生だけでなく、大人の英語学習におけるモチベーション維持にも応用できる「気づき」に満ちた内容となっている。