Homecomingsが6月10日に行われるオリックス・バファローズ対ヤクルトスワローズ戦の試合前セレモニーで、特別始球式を行うことが決定した。

各地のラジオでオリックス・バファローズ好きを公言し、関西圏でのラジオ生出演にはオリックスグッズを身に着けて挑むほどの2人。

また、Homecomingsは9月より東名阪ツアー＜many shapes, many echoes＞が決定している。現在オフィシャル最速先行予約を受付中。学割チケットの販売も実施する。

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■Homecomings 福富優樹コメント全文

小さな頃に観た北川選手の代打満塁逆転サヨナラ優勝決定ホームランから嵐の球団合併を経て、本当に悔しくて朝まで涙が止まらなかった2014年、そして夢にも思っていなかった3連覇。まさに栄光と挫折の青い波に乗り共にここまでやってきました。大好きなチームを応援することは、時に自分自身がチームのみなさんに応援されているように想えることでもあって、オリックス・バファローズがずっと近くで守ってくれることが毎日の支えとなっています。

叶ってしまった夢の先の大舞台、真紅と蒼の魂を一球に込めて、豪胆に狼煙をあげたいと思います！ちなみにボーカルの畳野さんは現地観戦での勝率が9割超えなので、歓喜の渦の中今宵も酔いしれる準備万端でおねがいします！

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＜Homecomings presents『many shapes, many echoes』＞

2026年9月6日(日)

大阪・梅田 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演：Homecomings

ゲスト：後日発表

問い合わせ

SMASH WEST 06-6535-5569 2026年9月12日(土)

愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演：Homecomings

ゲスト：後日発表

問い合わせ

JAILHOUSE 052-936-6035 2026年9月23日(水祝)

東京・渋谷 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演：Homecomings

ゲスト：後日発表

問い合わせ

HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077 TICKET

前売(STANDING)：一般 6,000円(税込) / 学割 4,500円(税込)

※別途入場時1ドリンク

※4歳以上チケット必要

※学割チケット：入場時に学生証提示必須 Homecomingsオフィシャル最速先行予約受付(全国)

5月14日(木)21:00〜5月25日(月)23:59

https://w.pia.jp/t/homecomings-quattro26/