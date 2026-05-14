5月13日（水）放送『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。』で、7月18日（土）阿倍野区民センター大ホール「鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオトークライブinあべの」が開催されるという、重大発表があった。

©️ABCラジオ

OPトークから、いつも通りのトークを始めようとする鉄瓶に、「重大発表がある言うてたやん。僕知らんねん、気になって仕方ないねん」と問い詰める佐ん吉。実は鉄瓶はすでに内容を知っていたが、口が軽いという理由で、佐ん吉には知らされていなかった。鉄瓶は「こういうのってもっと後に話すんちゃうの」と言いつつも、佐ん吉の圧に圧されるようにして、トークライブ開催を発表した。

今回は、前回の『落語＋トーク』ではなく、『トーク』一本でのイベント。落語は一切ナシ、ということで最初はちょっと怖気づく佐ん吉だったが、鉄瓶は「落語という刀を置いて一回勝負してみろ」と発破をかけた。

しかし、会場のキャパ（644席！）を聴いて今度は鉄瓶の方が怖気づくことに。

佐ん吉は「そんなん値段によるやん、値段」と会場が埋まるか埋まらないかは値段によるとチケットの価格を訊くと、鉄瓶は「前売り2,500円」と答えた。佐ん吉は「そらあかんわ。6,000円くらい取ったらどう？僕らの生のトークが聴けるんですから」とまさかの強気発言！鉄瓶も思わず「そっち！？ お前は春風亭一之輔か？」とつっこんだ。

とはいえ、「落語ナシ、配信もナシ。ここでしか聴けないトークライブ。なので今できることすべてやります、むちゃくちゃしゃべりますし、企画も考えていきますので絶対損はさせない」としっかりした口調で約束した。

鉄瓶は「企画考えるところはちゃんと参加してもらいますから」と佐ん吉に言うと、「こんなん僕また知らん企画とか勝手に考えられたりするんちゃうの。元嫁さんの手紙読むとか、出てきてバーン！ってビンタされるとか」と言うと「え？フリ？」と鉄瓶が煽りスタジオは笑いに包まれた。

一体どんな企画が出てくるのか、まさに他にはない「ぶっちゃけすぎる」トークライブ。鉄瓶も佐ん吉もとっておきのトークネタを持ってくるとのことで、ぜひ落語家のしゃべくりをその目と耳で確かめてほしい。

【イベント詳細】

『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオトークライブinあべの』

日時：2026年7月18日（土） 開場18:15 開演18:45

場所：阿倍野区民センター大ホール

チケット：前売\2,500 当日\3,000 全席自由

前売は5月27日（水）AM9時～ チケットぴあにて販売開始

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