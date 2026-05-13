関西を拠点に活動を続けるネオネオアコ・バンドのNagakumoが今夏、セルフタイトルを冠した1stフルアルバム『NGKM』をリリースすることが発表となった。

アルバム収録曲からの先行シングルとして本日配信開始となった「コートを着て」は、バンドのルーツとなる渋谷系の影響を色濃く感じる軽快なポップチューンだ。

なお、アルバムリリースを記念して＜1st Full Album NGKM Release Party「It’s like a supermoon」＞が開催されることも決定した。同リリースパーティは9月26日にメンバー憧れの舞台である東京・キネマ倶楽部、9月27日に活動初期からのホームである大阪・心斎橋Pangeaで開催される。

以下に、先行シングルやアルバムに関するオオニシレイジ(G)のコメントをお届けしたい。

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「ネオネオアコとは何なのか？

よくわからない概念に自問自答を続け、1stフルアルバム『NGKM』の構想と制作に3年半もかかってしまいました。

先行配信の新曲「コートを着て」には、渋谷系の歴史を動かすかもしれない不思議な何かがある。

出会いと別れ。破壊と再構築。その瞬間をリリースパーティーで共に迎えましょう。

至上のインディー・ポップ・アルバム完成まで、もう少し！」

──オオニシレイジ (G / Nagakumo)

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■＜1st Full Album NGKM Release Party「It’s like a supermoon」＞

9月26日(土)東京・キネマ倶楽部

open15:15 / start16:00

一般 \4,800 / 学割 \3,800 / 2F \5,000

9月27日(日)大阪・心斎橋Pangea

open16:30 / start17:00

一般 \4,800 / 学割 \3,800

プレイガイド：https://eplus.jp/nagakumo/

●ライブ／イベント出演情報

＜長居音楽祭＞

6月06日(土) 大阪・長居公園中央広場

＜YATSUI FESTIVAL’26＞

6月20日(土) 東京・渋谷エリア

＜COME TOGETHER MARATHON 2026＞

7月11日(土) 大阪・心斎橋エリア