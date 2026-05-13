毎日のトレーニングをもっと効率的に！美味しさも栄養も妥協しない！トレーニング後のご褒美にもぴったりなリッチショコラ味。【明治】ザバス(SAVAS)ホエイプロテイン100がAmazon限定で販売中！
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美味しさも栄養も妥協しない！トレーニング後のご褒美にもぴったりなリッチショコラ味。【明治】ザバス(SAVAS)ホエイプロテイン100がAmazon限定で販売中！
理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテイン。たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を使用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポート。
カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合。「ザバスホエイプロテイン100」は明治が実施したアスリートの食事調査に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合している。
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明治独自の造粒方法や配合で、プロテインの溶けやすさを追求。溶けやすいのでシェイカーだけでなく、グラスやコップでも簡単に溶かせられる。
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