ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】貨物自動車が標識と衝突 運転手が意識不明（山形・中山町） 【速報】貨物自動車が標識と衝突 運転手が意識不明（山形・中山町） 【速報】貨物自動車が標識と衝突 運転手が意識不明（山形・中山町） 2026年5月13日 13時22分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察によりますときょう午前11時半ごろ、山形県中山町小塩の国道458号で貨物自動車が道路から外れ標識と衝突しました。 【画像】事故現場 運転手が意識不明の重体で病院に搬送されています。 ■事故現場（画像） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 “フロントが壊される音がする”“怖くて近づけない”開業250年 老舗温泉旅館にクマ 緊急銃猟で駆除 緊迫の脱出劇 盾を持った警察官が展開（山形・米沢市）