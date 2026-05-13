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警察によりますときょう午前11時半ごろ、山形県中山町小塩の国道458号で貨物自動車が道路から外れ標識と衝突しました。

【画像】事故現場

運転手が意識不明の重体で病院に搬送されています。

■事故現場（画像）