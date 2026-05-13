「ご結婚されたのですか？」紅蘭、匂わせショットに注目集まる「恋してる？」「めちゃくちゃ気になります」
俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは5月12日、自身のInstagramを更新。イタリアでの思い出ショットを公開しました。
【写真】紅蘭の匂わせショット
ファンからは「ご結婚されたのですか？」「恋してる？」「だーりんも、優しい背中してる」「男性の人がめちゃくちゃ気になります」などの声が。ほかにも「宇宙一美人です」「スタイル良すぎ」「本当スタイル維持気を付けてて憧れ」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】紅蘭の匂わせショット
「だーりんも、優しい背中してる」紅蘭さんは「まるで映画の中に入り込んだような感覚 美しすぎたコモ湖…」とつづり、イタリアで撮影した19枚の写真を投稿。美しい紅蘭さんのソロショットも魅力的ですが、注目を集めているのは5枚目と8枚目です。それぞれ男性と2人で乾杯する様子、男性の後ろ姿が写っています。
「週末に弾丸で台湾」1月21日の投稿では「週末に弾丸で台湾」と、娘と台湾旅行をする様子を公開した紅蘭さん。アジア、ヨーロッパとさまざまな国を訪れているようです。次に旅をする時も、すてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)