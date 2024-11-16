俳優の草刈正雄の長女で、タレントの紅蘭が13日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、幼い子どもの隣で飲酒している画像を投稿した。【写真】2歳の娘のとなりで、ワイングラスを傾ける紅蘭シングルマザーとして5歳の娘を育てる紅蘭は、飲食店で乾杯している動画をアップしつつ、以下の文章を添えた。《子供と2人きりで親がワイン飲んだらダメな理由がわからない私基本このスタイルだけど、切実に教えて！な