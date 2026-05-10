可愛すぎる豆柴の「カッパ姿」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「笑ってしまいました」「頭の被せ具合がかっこいいw」「パン屋さんみたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日、犬がカッパを着れなくなったので『即席で作ってみた』結果→想像以上に『似合っている光景』】

即席カッパで雨散歩

TikTokアカウント「ice.mameshiba」の投稿主さんは、豆柴の『アイス』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

雨の日、アイスちゃんを散歩へ連れて行こうとした投稿主さん。しかし、いざ準備を始めると、なんと今まで着ていたカッパがサイズアウトしていたそうです。このままでは散歩へ行けない…ということで、急きょビニール袋を使って即席カッパを作ることに。

完成したのは、体部分に1枚、さらに頭用にもう1枚をかぶせるという、なんとも独創的なセパレートデザインでした。雨対策はバッチリですが、その姿になったアイスちゃんはどこか納得していない様子。

特に頭のビニールをチラッと見ながら、「これ、本当に必要…？」と言いたげな困惑顔を浮かべていたそうです。なんとも言えない表情が、じわじわ笑いを誘います…！

不服でも散歩は大事！？

それでもアイスちゃんは、大好きな散歩へ行くために即席カッパを受け入れることに。不服そうな顔をしながらも、しっかり身につけていたそうです。

ただ、その表情からは「ちょっと納得いってないんだけど…」という戸惑いが隠しきれません。特にコック帽のようなビニールが絶妙な存在感を放っており、アイスちゃんの真顔との組み合わせがなんともシュール。

嫌そうなのに頑張って着こなしている姿が愛らしく、クスッと笑ってしまうワンシーンなのでした♪

この投稿には、「最高に可愛い」「パリコレ行けるね！」「町の人気犬間違いない」など、多くのコメントが寄せられています。

猫パンチにも困惑の表情

アイスちゃんは猫とも一緒に暮らしており、普段は仲良く過ごしているそうです。しかし時には猫から怒られてしまうことも。

この日も、テーブルの上にいる猫をじーっと見つめていたところ、突然「猫パンチ」が飛んできたのだとか。驚きながらも反撃はせず、「えっ、なんで…？」と言いたげな困惑顔に。人間みたいなリアクションがなんとも愛らしいアイスちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「ice.mameshiba」には、他にもアイスちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ice.mameshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。