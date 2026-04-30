実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして片付けに関する情報発信などを行う、夫・長女と3人暮らしのつうさん。ここでは、小学2年生になった長女の学用品収納アイデアについて語ります。GW中に整えるのもおすすめです。

まずは家にある収納グッズを活用

この春から小学校2年生になった娘。一年前の小学校入学から、場所をとるランドセルをはじめ、さまざまな学用品など、ものが一気に増えましたが、新たに収納グッズは購入せず、まずは手もちの収納を活かす方法を考えました。

【写真】文房具のストックは最小限が正解だった

わが家の子ども部屋は２階にあるのですが、娘はほとんど子ども部屋では過ごしておらず、リビング学習になると想定し、リビングとつながる部屋に学用品の収納スペースをつくることにしました。

しかし、その部屋はもともと娘のオモチャを置いており、これ以上収納棚を増やすことは難しい状況でした。そこで、オモチャを収納していた棚とワゴンを見直すことに。遊ぶ頻度が減ったオモチャも意外と多かったので、娘と相談しながら、それらを子ども部屋へ移動。学用品が十分収まるくらいスペースあいたため、収納を増やさなくてすみました。

“とりあえず”で収納グッズを増やすと、意外と使いにくいなどの理由で、せっかく購入した収納グッズ自体が不用品になってしまうケースも多いです。学用品の収納以外でも、このようにまずは手もちの収納グッズを活用できないか試してみることをおすすめします。

文房具はストックしすぎず様子を見る

小学校へ入学してからは鉛筆や学習ノートなどの消耗品を使うことが増えました。ある程度のストックも必要だと考えましたが、どのくらいもつべきか想像がつかず、とりあえず最低限の量で様子を見ることに。

必要以上にものをもたないのでストックの管理がラクなのに加え、娘の好みの変化に合わせて必要な分を買いたす仕組みは、わが家に合っていたようです。一年経った今、「とりあえず様子を見る」文房具のストックが正解だったと感じます。

生活スタイルによって調整可能な柔軟さも意識

長期休みは、いつもは学校に置いている絵の具セットなどを持って帰ってきたり、宿題もそれなりになるのでその収納に困りました。そこで、いつもの収納を少し変化させて使うことに。

まずは「休み中もよく使うもの」「あまり使うもの」で仕分け。たとえば、いつもは取り出しやすくしまいやすい場所に置いているランドセルを、長期休み中は子ども部屋に移動。あいたスペースに宿題セットを置くようにして使いやすくしました。

このように、一度収納場所を決めたらそのままにするのではなく、プチ変化はできるくらいの柔軟さを意識しておくことで、子どもも使いやすく、散らかるのを防ぐことができていると思います。