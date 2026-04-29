ニューストップ > ライフスタイルニュース > 当たり前のように音が鳴り、モノが動く家。もしかして、何かいる…？… 当たり前のように音が鳴り、モノが動く家。もしかして、何かいる…？／「郵便屋が集めた奇談」 当たり前のように音が鳴り、モノが動く家。もしかして、何かいる…？／「郵便屋が集めた奇談」 2026年4月29日 16時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むW先輩宅の騒霊_P01W先輩宅の騒霊_P02W先輩宅の騒霊_P03W先輩宅の騒霊_P04W先輩宅の騒霊_P05W先輩宅の騒霊_P06W先輩宅の騒霊_P07W先輩宅の騒霊_P08W先輩宅の騒霊_P09→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む