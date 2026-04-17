ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日より開催されるTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションとして、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」やグッズ情報などを発表した。期間は2027年1月11日まで。

「葬送のフリーレン」とのコラボレーションでは、没入型ウォークスルーアトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」の開催がすでに発表されており、今回はレストランなどの情報が追加で発表となった。

「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような町のレストランがテーマ。店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事ができる。

店内イメージ

メニューでは、フリーレンたち登場人物の好物をモチーフとしたプレートが登場。「フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～」や「ヒンメルのオムレツプレート」、「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」などが楽しめる。またドリンクでは、「花香る フリーレンのホワイトソーダ」、スイーツでは「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」が販売される。

フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～

ヒンメルのオムレツプレート

アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート

たのしい旅の宝箱 キッズセット

花香る フリーレンのホワイトソーダ

フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ

シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ

グッズは、「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるものとして、「花畑が現れる魔法」イメージのオリジナルキーアートのTシャツ、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなどが揃う。グッズの販売は5月29日より。

このほか、コースター、ストーリー・ライド「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～」が5月30日から2027年1月11日の期間で登場する。

T シャツ

カチューシャ、ぬいぐるみキーチェーン

葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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