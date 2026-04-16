バナナマン設楽統、きょう生放送『ノンストップ!』欠席 代役「緊張してます」
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52）が、自身がMCを務めるフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金 前9：50）のきょう16日放送を欠席。倉田大誠アナウンサーが進行を務めた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
冒頭、設楽の等身大パネルと並んで倉田アナと生野陽子アナが登場。倉田アナが「おはようございます、『ノンストップ!』はじまりました」とあいさつした。
続けて「設楽さんがお休みのため私、倉田が代行させていただきます。みなさん宜しくお願いいたします」と伝え、出演者にもあいさつ。「それではまいります…」と緊張した様子に、木曜出演の吉村崇（平成ノブシコブシ）が「台本持ってる？」とツッコミ。倉田アナは「緊張してますから」と答えつつ、「4月16日、きょうも『ノンストップ!』」とカメラ目線でVTRを紹介した。
なお、設楽はきのう15日、番組冒頭「あした木曜日ですけど僕いないんで、すみません」「人間ドック行くんで…」「1回、この前、行って。大丈夫そうだったんですけど、平日しかやってないところで」などと説明していた。
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冒頭、設楽の等身大パネルと並んで倉田アナと生野陽子アナが登場。倉田アナが「おはようございます、『ノンストップ!』はじまりました」とあいさつした。
続けて「設楽さんがお休みのため私、倉田が代行させていただきます。みなさん宜しくお願いいたします」と伝え、出演者にもあいさつ。「それではまいります…」と緊張した様子に、木曜出演の吉村崇（平成ノブシコブシ）が「台本持ってる？」とツッコミ。倉田アナは「緊張してますから」と答えつつ、「4月16日、きょうも『ノンストップ!』」とカメラ目線でVTRを紹介した。
なお、設楽はきのう15日、番組冒頭「あした木曜日ですけど僕いないんで、すみません」「人間ドック行くんで…」「1回、この前、行って。大丈夫そうだったんですけど、平日しかやってないところで」などと説明していた。