　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の5万6700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

58191.60円　　ボリンジャーバンド3σ
56700.93円　　ボリンジャーバンド2σ
56700.00円　　10日夜間取引終値
56302.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55895.32円　　9日日経平均株価現物終値
55312.00円　　5日移動平均
55210.27円　　ボリンジャーバンド1σ
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53995.00円　　一目均衡表・転換線
53941.47円　　75日移動平均
53890.00円　　一目均衡表・基準線
53719.60円　　25日移動平均
52228.93円　　ボリンジャーバンド-1σ
50738.27円　　ボリンジャーバンド2σ
49247.60円　　ボリンジャーバンド3σ
48362.60円　　200日移動平均

株探ニュース