日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の5万6700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
58191.60円 ボリンジャーバンド3σ
56700.93円 ボリンジャーバンド2σ
56700.00円 10日夜間取引終値
56302.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55895.32円 9日日経平均株価現物終値
55312.00円 5日移動平均
55210.27円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53995.00円 一目均衡表・転換線
53941.47円 75日移動平均
53890.00円 一目均衡表・基準線
53719.60円 25日移動平均
52228.93円 ボリンジャーバンド-1σ
50738.27円 ボリンジャーバンド2σ
49247.60円 ボリンジャーバンド3σ
48362.60円 200日移動平均
株探ニュース
58191.60円 ボリンジャーバンド3σ
56700.93円 ボリンジャーバンド2σ
56700.00円 10日夜間取引終値
56302.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55895.32円 9日日経平均株価現物終値
55312.00円 5日移動平均
55210.27円 ボリンジャーバンド1σ
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53995.00円 一目均衡表・転換線
53941.47円 75日移動平均
53890.00円 一目均衡表・基準線
53719.60円 25日移動平均
52228.93円 ボリンジャーバンド-1σ
50738.27円 ボリンジャーバンド2σ
49247.60円 ボリンジャーバンド3σ
48362.60円 200日移動平均
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