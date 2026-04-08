ガザ地区デイルアルバラにあるアルアクサ殉教者病院で、マジディ・アスランさんの遺体に寄り添う弔問客＝6日/Mahmoud Issa/Reuters

（CNN）パレスチナ自治区ガザで6日、世界保健機関（WHO）の職員だったパレスチナ人男性がイスラエル軍の銃撃によって殺害された。同僚や医師が明らかにした。

医師によると、死亡したのはマジディ・アスランさん（54）。国際機関の印が入った車両を運転してガザを南北に結ぶ幹線道路を走行中、イスラエルに銃撃された。

同僚のWHO職員ラエド・アスランさんはCNNの取材に対し、銃撃された車両は患者を避難させる途中で、全面にWHOの印が付いていたと語った。

一方、イスラエル軍は声明の中で、「印のない車両が部隊とイエローライン（ガザのイスラエル占領地区とそれ以外の地区を隔てる境界）に接近し、差し迫った脅威と認識した」と発表した。

「これに対して部隊が警告射撃を行った。車両は部隊に向かって加速を続け、部隊の応戦射撃が車両に命中した。予備調査の結果、車にはWHOのガザ地区職員2人が乗車しており、負傷したことが判明した」としている。

WHOのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長は、アスランさんが「治安上の事案」のため死亡したことを確認した。一緒にいたWHO職員2人にけがはなかったと説明している。

アスランさんの遺体はガザ中部のアルアクサ病院に搬送された。CNNの映像には、遺体にすがって嘆き悲しむ人たちの様子が映っている。

「目を覚まして、お父さん、目を覚ましてくれ！」と叫ぶ男性の姿もあった。

「彼は国際機関の職員なのに、占領は容赦なく無差別だ」と医師は嘆き、これは戦争犯罪だと訴えている。

ガザの停戦が発効してから今月で6カ月になる。しかし停戦とは名ばかりだと支援団体は指摘する。

パレスチナ保健省によると、停戦が発効してからも、子ども少なくとも100人を含むパレスチナ人700人以上が殺害されている。