今季のメジャー観戦の楽しみは「新たな日本人対決」だ。4月6日（日本時間7日）からのドジャースvsブルージェイズの3連戦では、二刀流復活の大谷翔平（31）と今季から渡米した岡本和真（29）の直接対決が期待される。そしてさらに楽しみなのが、大谷と日本球界の最年少三冠王の"初顔合わせ"だ。

【写真】真美子さんのいるスイートルームに向かって手を挙げる大谷翔平。他、大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内装など

速い球にどれだけ対応できるか

今季初めて「1番・DH兼投手」で出場した3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で、6回無失点、6奪三振の快投を見せて今季初勝利をマークした大谷。3年ぶりの二刀流開幕で文句なしのスタートを切った。

その大谷との対決に向けて期待が高まるのが、ホワイトソックスに移籍した村上宗隆（26）だ。

ブリュワーズとの開幕3連戦では日本人として初、メジャーでも史上4人目となるデビューから3試合連続でのホームランを放った。

ヤクルトの先輩で野球評論家の飯田哲也氏は村上の鮮烈なデビューを高く評価する。

「"やってやるぞ"という気持ちがバットに乗り移ったかのように、迷うことなく振り切れています。2022年に日本で三冠王を獲った頃のような、打ってほしいところで期待に応えるバッティングが戻ってきました」

ただ、この先は各球団のマークも厳しくなる。

「ポイントは速い球にどれだけ対応できるか。メジャーの平均球速は152キロで、それ以上の球を投げる投手がたくさんいる。160キロを投げるピッチャーに差し込まれる場面も増えるでしょう。そうなってからが本当の勝負です」（飯田氏）

実際、村上の開幕3連発は145.6キロのカットボール、147.7キロの直球、150.1キロのカットボールと、いずれもメジャーの平均球速に達しないボールだった。

「村上の不安要素とされるのが95マイル（152.9キロ）以上のストレートが打てず、三振率が高いこと。日本では三冠王を獲った後に各球団がベルトより高めを速球で徹底的に攻め、空振り三振が目立つように。通算三振率は岡本が17.7％で、村上は25.8％。4打席に1回は三振です」（スポーツ紙デスク）

所属するホワイトソックスがドジャースを本拠地に迎えるのは6月12日（同13日）からの3連戦。

大谷は2017年オフに日本ハムからエンゼルスに移籍し、村上がヤクルトでデビューしたのは2018年のため"初対決"となり過去の対戦データはないが、大谷は今季初登板ですでに最速159.7キロをマークしている。

「シーズン100敗のホワイトソックス相手だと、対戦チームは力の落ちる投手の起用が多くなる。村上もそうした投手が相手なら打てるでしょうが、大谷の100マイル（160.9キロ）の直球がインハイにきたら、まず打てないと考えられる」（スポーツジャーナリスト・友成那智氏）

スイーパーが投げにくい「左打者」である強み

メジャーの強力な速球を打ち返すには、速いバットスピードで対抗したうえでボールを芯で捉える必要がある。関連して重視される指標が「打球速度（Exit Velocity）」だ。プロ野球を各種データで分析した『データ・ボール』の著者でスポーツライターの広尾晃氏が語る。

「打球速度はバッターが放った打球の初速を指し、MLBで最も重視される打者の指標です。リーグ本塁打王となった大谷は昨季、193.1キロでメジャー3位。今季の打球速度ランキング（4月2日時点）では不調に見える大谷が178.8キロで23位、岡本が177.7キロで40位。それに対して村上は170.9キロの148位です」

開幕から本塁打を連発した村上だが「打球速度のポテンシャルは低く、たまたま打球が上がってスタンドインしたと考えられる」（同前）わけだ。

「メジャーでシーズンを通して好成績を残すには、村上も最終的に打球速度185キロを超える水準にならないといけないでしょう」（同前）

現時点で村上が大谷の速球を打ち返すのは難しいとデータは示しているわけだが、他の球種はどうか。大谷はガーディアンズの5番を打つ右打者・ホスキンスからスイーパーで今季初の三振を奪っている。"魔球"と称される大谷のスイーパーだが、とりわけ「右打者」への武器であることがポイントだ。

「大谷との対決で村上に有利な点を探すとすれば、左打者であること。大谷の最大の武器であるフリスビーのように鋭く曲がるスイーパーは、右打者には体にぶつかりそうな軌道から外角へ逃げていくため有効ですが、左打者にはデッドボールになるリスクがありそうそう投げられない。その点で右打者の岡本よりチャンスがある」（前出・友成氏）

データ上も大谷が左打者を不得手にしている傾向が明らかで、例年、被本塁打の6〜7割は左打者からのものだ。

村上に求められるのは、そうした前提を理解したうえで狙い球を絞っていくということになる。

「28歳でポスティングにより海を渡った筒香嘉智（34、現・DeNA）を反面教師にすべき。村上同様に速球への対応が欠点とされた筒香は、最初こそ変化球などをうまく打ってホームランを量産したが、のちに打てない速球に合わせようと無理なスイング改造で調子を崩し、あらゆるボールに対応できなくなりました」（同前）

2021年にエンゼルス時代の大谷とレイズに所属していた筒香のメジャー初対決が実現した際は、大谷の速球に手を出した筒香が力ないレフトフライに打ち取られている。

過去2度のWBCで大谷とチームメイトになった村上。2023年大会で大谷の打撃練習を間近で見た際、ピンポン玉のように打球を飛ばすパワーに前年の最年少三冠王は言葉を失った。「それ以来、大谷は憧れであり目標。今回のWBCでも周囲の目を気にせず大谷に助言を求めていた」（前出・スポーツ紙デスク）という。

初対決で結果を残し、メジャーの舞台で好敵手となって"恩返し"できるのか。

※週刊ポスト2026年4月17・24日号