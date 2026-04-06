【最終日】Kindle本（電子書籍）で最大50%ポイント還元中。小説やマンガなどが対象
Kindleでは2026年4月6日（月）23：59まで、小説やマンガ、ビジネス書などが最大50%還元になるキャンペーンを開催中です。今回は対象タイトルの中から、注目の書籍をピックアップ。気になっていた一冊を手に取ってみませんか？
Kindle本を初めて購入なら70%OFFも
Kindle本を初めて購入の方限定で、それぞれの商品ページに表示される70%OFFクーポンが利用できます。このクーポンは、割引の合計額が3,000円に達するまで何冊でも何度でも利用可能です。
→【最大50%還元】Kindle本（電子書籍）ポイントキャンペーンへ
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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