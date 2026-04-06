【最終日】Kindle本（電子書籍）で最大50%ポイント還元中。小説やマンガなどが対象
Kindleでは2026年4月6日（月）23：59まで、小説やマンガ、ビジネス書などが最大50%還元になるキャンペーンを開催中です。今回は対象タイトルの中から、注目の書籍をピックアップ。気になっていた一冊を手に取ってみませんか？

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3月のライオン 18 (ヤングアニマルコミックス)

759円

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文藝春秋

下町ロケット (文春文庫)

1,000円

※獲得ポイント：500 pt（50%）

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アリアドネの声 (幻冬舎文庫)

784円

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激しく煌めく短い命 (文春e-book)

2,400円

※獲得ポイント：1200 pt（50%）

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文藝春秋

俺たちの箱根駅伝　上 (文春e-book)

1,900円

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文藝春秋

汚れた手をそこで拭かない (文春文庫)

770円

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文藝春秋

嘘つきジェンガ (文春文庫)

800円

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ハンチバック (文春文庫)

660円

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文藝春秋

信仰 (文春文庫)

710円

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バイバイ、ブラックバード<新装版> (双葉文庫)

711円

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文藝春秋

テミスの剣 (文春文庫)

763円

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死神の精度 (文春文庫)

850円

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文藝春秋

葉桜の季節に君を想うということ (文春文庫)

880円

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蜜蜂と遠雷（上） (幻冬舎文庫)

878円

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蜜蜂と遠雷（下） (幻冬舎文庫)

878円

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文藝春秋

そして、バトンは渡された (文春文庫)

800円

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文藝春秋

少年と犬 (文春文庫)

850円

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幻冬舎

夢と金 (幻冬舎単行本)

1,777円

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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