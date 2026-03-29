歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日、最終回を迎えた。

オープニングで和田は、アシスタントを務める俳優の峰竜太と共にピンクのスーツに身を包み笑顔で登場し「は〜い。どうも！ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今日もごらんいただいてありがとうございます。明るく楽しくお送りしたいと思います。アッコにおまかせ！」といつも通りのあいさつでスタートした。

この日は「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。

和田は「みんながこれだけ携わってくれたんですね」と感動し「あんまり言えないけど」と切り出し「言っちゃうけど、廊下では部屋まであいさつ来てくれた吉村明宏、ハセン。初期のころのスタッフ」とかつて番組に出演したタレントの吉村明宏、元ＴＢＳアナウンサーの国山ハセンがあいさつに訪れたことを紹介した。