４月６日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のシステムエグゼ<548A.T>の公開価格が、仮条件（９００～９５０円）の上限である９５０円に決定した。



同社は、独立系のＳＩｅｒ。不動産業、保険業、製造業、サービス業その他を主な顧客としており、エンドユーザーとの直接取引（一次請け）が連結売上高の約９割を占める（２５年３月期）のが特徴。また、ベトナムに連結子会社を有し、オフショア開発を中心に自社製品のベトナムでの販売、社内システムの開発などを行っている。公募株式数４０万１１００株、売出株式数７１万５０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１６万７４００株を予定。主幹事はみずほ証券。



出所：MINKABU PRESS