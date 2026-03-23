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実業家のマイキー佐野氏が資源戦略に警鐘！『日本はこれからレアアースに困らない。南鳥島の国産レアアースで中心となる企業がこれです』

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実業家のマイキー佐野氏が語る『日本はこれからレアアースに困らない。南鳥島の国産レアアースで中心となる企業がこれです【マイキー佐野 経済学】』は、日本の資源戦略を根底から問い直す内容である。



前提として示されるのは、特定国への依存が長期にわたり固定化した結果、供給網そのものが外交や政治の影響を受ける構造である。過去の出来事を踏まえれば、そのリスクは一時的なものではなく、継続的に影響を及ぼす現実として認識されている。



佐野氏は、この状況に対して日本の意思決定が遅れてきた点を問題視し、復活論ではなく優先順位を伴う実行が必要だと示す。ここで焦点となるのが南鳥島周辺に広がる海底資源である。



膨大な埋蔵量が示唆される一方で、深海という環境が技術的難易度を引き上げている。揚泥、輸送、分離、精錬といった各工程はそれぞれ独立した課題を抱え、単純に掘れば解決する構造ではない。



さらに、日本本土からの距離が輸送コストを押し上げる要因となり、採算性の確保という論点も浮上する。それでも国内資源として確立する意義は、供給の主導権を握る点にあると整理される。



動画内では、こうした制約を前提としたうえで、関与する企業群の役割が段階的に示されていく。採掘を担う領域、海上での制御や安定運用を支える技術、さらに精錬や分離によって付加価値を生み出す工程まで、それぞれの機能が連動する構造が描かれる。



個別に見ると断片的に映る技術や企業も、全体の流れの中で捉えることで意味合いが変わる点が特徴的である。また、環境負荷への対応という側面も触れられ、単純な価格競争では評価できない要素が存在することが示唆される。



こうした複合的な条件を踏まえ、日本がどの領域で優位性を確立し得るのかという視点が通底している。細部の技術や企業の位置付けについては動画内で具体的に整理されており、文章だけでは把握しきれない関係性が見えてくる構成となっている。



全体像を踏まえることで、個々の企業や技術の役割がより明確に浮かび上がる内容となっている。