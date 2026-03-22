【ストーカー親にロックオンされた娘】転園先で早くも恋の予感！よかったネ＜第30話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第30話 心機一転！【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
怖いーー！！！ 怖すぎるーーーー！！！ 結局、場所を変えただけで何も変わっていないじゃないですか！！！ ケンシンくんは「リカちゃん」から「メグちゃん」というお友達に恋替わりしただけです。きっと同じことが繰り返されるでしょう。エツコさん自身が気づくか、ケンシンくん自身が成長とともに気がつくか、それともずっとこのままか……。行きつく果てがホラーでしかないため、もはや何も言えません。何も言えないけれど……早くケンシンくんのお父さんが単身赴任から帰ってきて、妻や息子の状況に気づいてくれることを願うばかりです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第30話 心機一転！【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
怖いーー！！！ 怖すぎるーーーー！！！ 結局、場所を変えただけで何も変わっていないじゃないですか！！！ ケンシンくんは「リカちゃん」から「メグちゃん」というお友達に恋替わりしただけです。きっと同じことが繰り返されるでしょう。エツコさん自身が気づくか、ケンシンくん自身が成長とともに気がつくか、それともずっとこのままか……。行きつく果てがホラーでしかないため、もはや何も言えません。何も言えないけれど……早くケンシンくんのお父さんが単身赴任から帰ってきて、妻や息子の状況に気づいてくれることを願うばかりです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび