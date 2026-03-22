◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)

ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の投手としての起用方針について言及しました。

大谷選手は日本時間19日、投手としてジャイアンツとのオープン戦に登板し、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、無失点と安定した投球を披露。一方で、DHとして出場したこの日（日本時間21日）のパドレス戦は3打数無安打に終わりました。

ロバーツ監督は大谷選手を開幕から先発ローテーションの一角として起用する考えを示し、「昨年は1イニングから始めて、少しずつ投球回数を増やしていったが、今年は4〜5イニングから始められそうだ。去年と比べると大きな違いだ」とコメント。調整段階から着実にステップを踏んでいる現状を強調しました。

開幕後の先発としての具体的な登板日については、「まだ発表していない。（今後は）アナハイム相手に投げる予定だ」と23日からのエンゼルス戦、オープン戦最後の3連戦で登板予定と明かしました。

さらに開幕投手については「とても簡単な決断」と山本由伸投手を指名、メジャー2年目の佐々木朗希投手についても「先発の一人として起用する」とすでに明かされ、ドジャースの日本勢3投手が開幕ローテーション入りすることになりました。