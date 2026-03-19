天羽希純、ニットから溢れる美ボディ♡ 写真集発売を記念した誌面カットを解放！

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』好評発売中！ 発売を記念して、誌面カットを公開！

本作『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』は、週刊SPA!のグラビア連載『グラビアン魂』では掲載しきれなかった未公開カットを凝縮した、至高のデジタル写真集。

愛らしいルックスと官能的な表現力で熱狂的な支持を集める“きすみん”こと天羽希純。今作でも、彼女の代名詞とも言える潔い「脱ぎっぷり」が冴え渡る。

天羽希純 ©週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）

売れっ子の美ボディを余すことなく収録した本作。ニットワンピースを脱ぎ捨て、溢れんばかりのバストが露わになる瞬間から目が離せない。リビングやお風呂ではしゃぐ等身大の姿を捉えたカットが続き、彼女の魅力を多角的に堪能できる。

バストにヘッドフォンを当てた大胆なクローズアップは必見！本来耳に当てるべきアイテムが、彼女の豊潤で柔らかなバストに触れ、音を奏でる。その独創的な構図とセンスは、見る者の好奇心を強く揺さぶるだろう。

天羽希純 ©週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）

さらに天女の羽衣を纏い、美しい曲線を描くヒップを惜しみなく披露したカットも圧巻だ。眩いばかりの生命力を宿したそのカラダは、まさに希望の光。至福の週末を約束する一冊を、ぜひその目で確かめてほしい。

天羽希純 ©週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）

【プロフィール】

天羽希純

東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が’25年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。公式X（@amau_kisumi）、公式Instagram（@amaukisumi）で発信中！

【クレジット】提供：週刊SPA!編集部、撮影：鈴木ゴータ、ヘアメイク：塩田結香（JULLY）、スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）