人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「新ジャガとピーマンの煮びたし」レシピを紹介します。さっと煮るだけで完成する、簡単ヘルシーな副菜は、忙しい日の“あと一品”にもぴったり。新ジャガとピーマンの食感が、旬のおいしさをさらに引き立てます。

2種の食感を生かしたあっさりヘルシーな副菜

新ジャガとピーマンの異なる食感が楽しい煮びたし。さっと煮るだけだから、忙しい日にもうれしい副菜レシピです。

●新ジャガとピーマンの煮びたし

【材料（4人分）】

新ジャガイモ（メークイン） 2個

ピーマン 4個

A［だし汁2カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ2 塩少し］

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） ピーマンはヘタと種を除いて縦に細切りにし、さっと洗う。

（2） 新ジャガは皮をむいてピーマンと同じくらいの細切りにし、さっと洗う。

（3） 鍋にAを入れてひと煮立ちさせ、（1）、（2）を加える。さっと煮て火を止め、そのまま冷ます。器に盛り、コショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう