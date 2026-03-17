人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「新ジャガとピーマンの煮びたし」レシピを紹介します。さっと煮るだけで完成する、簡単ヘルシーな副菜は、忙しい日の“あと一品”にもぴったり。新ジャガとピーマンの食感が、旬のおいしさをさらに引き立てます。

2種の食感を生かしたあっさりヘルシーな副菜

新ジャガとピーマンの異なる食感が楽しい煮びたし。さっと煮るだけだから、忙しい日にもうれしい副菜レシピです。

●新ジャガとピーマンの煮びたし

【材料（4人分）】

新ジャガイモ（メークイン）　2個
ピーマン　4個
A［だし汁2カップ　薄口しょうゆ、みりん各大さじ2　塩少し］
粗びきコショウ（黒）　少し

【つくり方】

（1）　ピーマンはヘタと種を除いて縦に細切りにし、さっと洗う。

（2）　新ジャガは皮をむいてピーマンと同じくらいの細切りにし、さっと洗う。

（3）　鍋にAを入れてひと煮立ちさせ、（1）、（2）を加える。さっと煮て火を止め、そのまま冷ます。器に盛り、コショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう