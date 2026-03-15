3月16日 注目決算　注目度S：丸千代山岡家

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【注目度S級】
☆丸千代山岡家（3399）　本決算　サービス
Focus：業績絶好調の山岡家の注目決算！

【3月16日発表予定　25社】
78A　Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ　第４　精密機器
2983　アールプランナー　第４　不動産
2997　ストレージ王　第４　不動産
3399　丸千代山岡家　第４　サービス
3665　エニグモ　第４　サービス
456A　ＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ　第４　小売業
5888　ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ　第４　小売業
9632　スバル興業　第４　サービス
5971　共和工業所　第３　非鉄金属製品
2978　ツクルバ　第２　不動産
3539　ＪＭ ＨＤ　第２　小売業
3988　ＳＹＳ ＨＤ　第２　サービス
4014　カラダノート　第２　サービス
4075　ブレインズテクノロジー　第２　サービス
4446　Ｌｉｎｋ－Ｕグループ　第２　サービス
5131　リンカーズ　第２　サービス
7110　クラシコム　第２　小売業
1383　ベルグアース　第１　水産
2345　ＨＯＤＬ１　第１　サービス
3121　マーチャント・バンカーズ　第１　その他金融
3804　システムディ　第１　サービス
8077　トルク　第１　商社
8079　正栄食品工業　第１　商社
8894　ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　第１　不動産
9279　ギフトＨＤ　第１　サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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