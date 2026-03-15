3月16日 注目決算 注目度S：丸千代山岡家
【注目度S級】
☆丸千代山岡家（3399） 本決算 サービス
Focus：業績絶好調の山岡家の注目決算！
【3月16日発表予定 25社】
78A Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ 第４ 精密機器
2983 アールプランナー 第４ 不動産
2997 ストレージ王 第４ 不動産
3399 丸千代山岡家 第４ サービス
3665 エニグモ 第４ サービス
456A ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ 第４ 小売業
5888 ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ 第４ 小売業
9632 スバル興業 第４ サービス
5971 共和工業所 第３ 非鉄金属製品
2978 ツクルバ 第２ 不動産
3539 ＪＭ ＨＤ 第２ 小売業
3988 ＳＹＳ ＨＤ 第２ サービス
4014 カラダノート 第２ サービス
4075 ブレインズテクノロジー 第２ サービス
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕグループ 第２ サービス
5131 リンカーズ 第２ サービス
7110 クラシコム 第２ 小売業
1383 ベルグアース 第１ 水産
2345 ＨＯＤＬ１ 第１ サービス
3121 マーチャント・バンカーズ 第１ その他金融
3804 システムディ 第１ サービス
8077 トルク 第１ 商社
8079 正栄食品工業 第１ 商社
8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 第１ 不動産
9279 ギフトＨＤ 第１ サービス
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。