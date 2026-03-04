ちょっとしたお出かけが増えるこの時季。簡単できるのに華やかで上品見えするヘアアレンジがおすすめです！ 教えてくれたのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに紹介します。

一瞬で見違えるハーフアップアレンジ

八木ちゃん：3月と4月は、いろんなイベントが目白押しですよね。

【写真】後ろ姿もだいぶ差が出る！

さとゆみ：卒業式・入学式もありますし、会社の歓送迎会もありますし。ちょっとしたお出かけが増える時季ですよね。

八木ちゃん：そんなときに、本当に一瞬で見違えるハーフアップアレンジを紹介します。

さとゆみ：いいですね！

八木ちゃん：これ、以前ご紹介したときに反響が大きかった、後頭部のボリュームアップ用アイテムです。

さとゆみ：これ、私たちも初めて知って、びっくりしたんですよね。

八木ちゃん：これを使うことで、普通のハーフアップが断然見違えるんです。

さとゆみ：この差はえぐいです。

八木ちゃん：私がいうのもなんですが、私たちプロの美容師がヘアセットしても、ここまで美しくできるかなっていうくらいの美しさが、一瞬で手に入るのがすごいですよね。

簡単！クッションを使ったハーフアップのつくり方

さとゆみ：やり方を教えてください。

八木ちゃん：本当に簡単で、まずは、トップの髪を持ち上げたら、内側にこのクッションをぐっと押しつけます。

八木ちゃん：勝手に髪にからむようにできているので、ぐっと押しつけただけで、落ちてきません。その上で、上からトップの髪をかぶせるだけ。

八木ちゃん：あとは、バレッタやヘアアクセサリーでとめたら完成です。

さとゆみ：簡単すぎる！！

八木ちゃん：後ろ姿もだいぶ差が出ますよね。

さとゆみ：イベントの多いこの時期にぴったりですね。

八木ちゃん：アレンジするときだけではなく、普段もダウンスタイルでも使えるアイテムです。ぜひ、手に入れてみてください。