日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた侍ジャパンについて報じた。

侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。番組では２月末に行われた中日との壮行試合や練習模様を映像とともに紹介。ドジャース・大谷翔平投手（３１）の打撃練習では試合前にも関わらずほぼ満席の観客席から何度もどよめきが起こったことなどを伝えた。

また２月２８日の中日との壮行試合前の打撃練習では中日選手も大谷の打撃に注目。大飛球を目の前にして「マジですげー」「生きててよかった〜」などの声が上がったことを映像とともに紹介した。

スタジオには元ヤクルト監督で野球解説者の真中満氏が出演。大谷の打撃について「本当に別格なので、同じプロ野球選手でも見ほれるバッティングをする」とコメント。さらに「（中日選手らは）あこがれのような目で見ていますけど、芸人さんで言うとキレキレのネタを袖で見ている若手芸人のような、そんなイメージです」とたとえて説明。

これにはＭＣの山里亮太、コメンテーターでお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍は「ああー、あの目になるもんね！」と大きくうなずいた。しかし、山里は「僕、その場合は『すべれ』って思っちゃうから…」と言うとスタジオは大爆笑に。長谷川も大谷を芸人にたとえたとして「ウケ過ぎだろうって思うよね」と共感していた。