今回は、小5の娘が考えた、おすそわけ女子社員への反撃についてのエピソードを紹介します。

しっかり者で、物怖じしない娘が…

「ある日夫が腹痛に苦しんでいたのですが、その原因は『職場の女子社員から揚げ物たっぷりの弁当をなかば強引にすすめられ、断り切れず全部食べた』からだそう。それ以前から、その女子社員は夫に弁当をおすそわけしていたようですが、既婚者だって分かっててそれはないと思い、怒りに震えました。

何かその女子社員にやり返してやりたいと思っていたところ、小学5年生の娘が『パパを苦しめるなんて許せない……』と言い、『おすそわけ女子社員への反撃』を考えてくれたんです。反撃の内容とは、『その女子社員に直接会い、おすそわけをやめるように強く言う』ことだそうです。そこで、私はしっかり者で物怖じしない娘と一緒に、その女子社員に会うことにしました。ドキドキしますが、娘と一緒ならなんとかなると思っています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2026年2月）

▽ 娘さん、頼もしいですね。うまくいくことを祈ります。にしても、なかば無理やり自分の作った弁当を食べさせるなんて、ありえないですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。