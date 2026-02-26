俳優亀梨和也（40）が26日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）にVTR出演。自身の身に降りかかった理不尽体験を振り返った。

WOWOW連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」で共演する織田裕二、反町隆史とともに、自身が経験した「理不尽な出来事」についてトークした。

亀梨は「昔、車を運転してて。若干人通りが多いところをゆっくり運転進んでいたんです」と回想。「夜の時間帯だったので、ちょっと元気な、陽気な感じの方たちがいらっしゃって。『亀梨だ！』ってバレちゃったんです」と酔っぱらいに一気に囲まれてしまったと語った。

集団に囲まれて身動きが取れなくなり「『おい、出てこいよ！』『写真撮れよ！』みたいな」と迫られ困惑。「僕もまだ22、3（歳）でヤバいなと思ったら、1人の人が『こいつ野球めっちゃ好きだぞ！』みたいな。『この間のセンバツの行進曲、こいつの青春アミーゴって楽曲だったんだぞ』ってなったら、『おおマジか！』って」と空気が一変したという。

結局「『お前野球好きなのか！ウエ〜イ』って言って、いなくなってくれました」と笑い、「野球関連の集まりだったのか分からないんですけど。すごい野球に救われた、でも理不尽でしたね、あの囲まれ方は」と話していた。