『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、まきりえこさんが描く日常エッセイマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。ここでは路地裏で見つけたかわいい猫や、まき家で大流行のカレーうどんを紹介します。

寒い日はほかほかのカレーうどんが絶品！

登場人物

今日のポー＆クロごはん：カレーうどん

近所にすごくおいしいカレーうどんの店があります。ハマりすぎて、家でもつくるようになりました。

＜Maki's massage＞

初めまして。夫と猫2匹と一緒に福岡県で暮らすマンガ家・まきりえこと申します。ドタバタと子育てをしていたらあっという間に子どもが巣立ち、気づけば夫婦ともどもアラ還になっていました。さあ、これから長い人生の次章をどうしましょう？

夫とは、子どもの話以外に共通話題があまりありません。しかも私は仕事ばかりしていたせいで趣味も多くありません。「ゴホン」とせき払いをしても返事はなく、「ブッ！」とオナラをしてみても、いつまでも残響が残ったり…。子どもがいなくなったわが家は、寂しいことになるのでしょうか？

そこで一念発起すべく、夫と一緒に散歩をしたり、ごはんを食べたりして、ともに過ごす時間を少し増やすことにしました。私が食いしん坊なので、食べ物のお話も紹介できたらと思います。よろしくお願いします。