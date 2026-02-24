歌手の相川七瀬（51）が24日、自身のインスタグラムを更新し、17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。

「真矢さんは、新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした」と回顧し、真矢さんとの思い出のショットや、自身のライブでの真矢さんのパフォーマンスの動画などをアップ。

「仕事終わりにご飯を食べたり、地元のお祭りに連れていってくれたり、まだ若かった私の悩みは、いつも真矢さんに聞いてもらっていました」と続け、「2000年以降は、私のツアーでもドラムを担当してくれ、レコーディングも何曲か一緒にしたりと、夢のような時間を共にしました」と回顧。

「真矢さんがドラムを叩く姿は、まだ小さかった次男に大きな影響を与え、ステージ袖で喰らいつくように見て夢中になり、ドラムを真剣にやるようになりました」と振り返った。

「私の25周年の時、初めて織田哲郎さんとマーティ・フリードマンのツインギターでの開催と決まり、もちろんドラムは真矢さんにオファーしました。しかし、残念ながらスケジュールが合わず叶いませんでした」とも明かし、「去年の春、偶然、新大阪の駅で真矢さんに会いました。久しぶりに真矢さんとマーティ、私。3人で写真を撮りました。その時は『久しぶりご飯いこうね！またね』と笑顔で別れました」ともつづった。

その後「元気だと思っていた真矢さんの病気の知らせは、9月のブラジルツアー中に知らされました。人知れず大病と闘いながら、ステージに立ち続けていたことを知り、言葉を失いました」としたものの「でもきっと、きっと、強い真矢さんのことだから、またステージに帰ってきてくれるはずだとファンの皆様と同様に私も信じて、心から待っていました」と回想。

「真矢さんの状況について隆一さんが連絡をくれた時、事を理解出来ませんでした。ただ、もう真矢さんが連絡のつかない場所に逝ってしまったことに、行き場のない強烈な淋しさが募って、どうしようもなくなりました」との思いを明かした。

「すぐにコメントが出来なかったのは 私にとって、真矢さんはあまりにも近く、大切な人で、言葉が見つからなかったからです」とし、「今、さよならを言うのは、とても難しい気持ちです」と悼んだ。

「真矢さんは、お疲れ様を言う時、電話を切る時、バイバイと言わず『またね！ 七瀬ちゃん』と優しい声でいつも言ってくれました。だから今は、いつも通りに私からも『またすぐね！ 真矢さん』と言いたいです。心からご冥福をお祈りします」と締めくくった。

続く投稿では「月に捧ぐ」のライブ歌唱動画を投稿、真矢さんに捧げるとした。