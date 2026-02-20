19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、61歳の無職の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察の調べに対し、容疑を認めていて、ほかの2人を刺したり切りつけたりしたことについても認める供述をしています。被害に遭った3人と面識はないと話しているということです。



事件の捜査を行っている早良警察署から最新の情報を伝えてもらいます。



