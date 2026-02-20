【中継】ケガをした警備員が1人で「刃物男」を取り押さえる 早良警察署から最新情報 福岡
19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、61歳の無職の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察の調べに対し、容疑を認めていて、ほかの2人を刺したり切りつけたりしたことについても認める供述をしています。被害に遭った3人と面識はないと話しているということです。
事件の捜査を行っている早良警察署から最新の情報を伝えてもらいます。
はい。警察の調べに対し、吉井容疑者は落ち着いて応じ、会話も成立しているということです。
吉井容疑者の身柄は、21日午後、こちらの早良警察署から福岡地方検察庁に送られ、動機面や経緯について捜査が続けられます。
■松井礼明アナウンサー
「事件当時の詳しい状況などは入っていますか。」
■奥村記者
警察などによりますと、吉井容疑者は図書館で、小さな字が読みにくい人のために活字を大きくした「大活字本」などが置かれている場所の近くの「閲覧スペース」で、80代の男性の腹部を刺した後、エントランスホールに移動して女性の首を切りつけ、その後、70代の男性警備員に取り押さえられたことが分かっています。
70代の男性警備員は手を切りつけられてケガをしながら、警察官が到着するまでのおよそ5分間、たった1人で吉井容疑者を取り押さえていたことも分かりました。
ある捜査関係者は「容疑者の現行犯逮捕に貢献していただいた敬意を表したい」と話していました。
以上、中継でした。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月20日午後5時すぎ放送