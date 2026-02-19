、元IBF世界スーパーバンタム級王者・小国以載（37＝角海老宝石）が、具志堅用高氏（70）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を出演。5月2日に対戦を予定している井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を占った。

井上がスーパーフライ級の時代にスパーリングしたという小国は「すべてのパンチが凄かった。（スパー用の）でかいグローブなのに何か入ってんかなってくらい。しかも何を打っても合わせてくるので打つのが怖くなった」と振り返った。

井上は過去2度、左フックでダウンを喫している。

だが、だかと言って中谷の左フックが脅威になるかは分からないという。

小国は「ネリもカルデナスも（井上より）上の階級の選手だった」と指摘した。

ネリは井上戦がスーパーバンタム級で7戦目、カルデナスは本来スーパーバンタム級で、ライト級でも試合したことがある上の階級の選手だった。

「中谷選手は下の階級から上がってくるんで。普通の接近戦のパンチじゃ（井上は）倒れないと思う」と説明した。

もし中谷が倒すとすれば「カウンターじゃないと。井上選手の踏み込みは速いんで、倒すとしたら（入って）来たところにボーンと入らないと勝つイメージは湧かない」と、予想した。