ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が同種目日本初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）で5位と出遅れるも、フリーで世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。この快挙は中国でも注目を集めており、りくりゅうの演技を讃える声が上がっている。

中国では長年にわたり隋文静、韓聡組が2018年平昌五輪銀メダル、2022年北京五輪金メダルなど世界トップレベルで活躍。今大会では5位入賞を果たし、試合後に現役引退を表明した。

そんな注目度の高い種目で金メダルを手にした日本人ペアの快挙に、中国メディアも注目。「新浪体育」は「日本のペアがグランドスラムを達成」と、今回の金メダルにより国際スケート連盟（ISU）主催大会である世界選手権、四大陸選手権、グランプリ（GP）ファイナル、五輪の4つを制したことを伝えている。

また、中国版SNSのWEIBOなどでは、一部で「採点が水増しされすぎ」という声もあったが、りくりゅうの演技を讃えるコメントが多く寄せられた。

「このペアのこれまでの歩み、2人の関係性、2つの主体が互いに相手を支えて大きな仕事を成し遂げたことに心を動かされた。このミラノ五輪での金メダルまでの道筋もドラマチックだった」

「2人で目標に向かう。本当に素晴らしい」

「演技を見たけれど、日本のこのペアは難度もスピードも素晴らしく、間違いなく頭一つ出ていたと思う。金メダルは当然だ」

「完全に他を制圧する出来栄えで、会場全体が演技に魂を奪われていた」

「いいものを見せてもらった！」

「日本のペアの点数についていろいろ言う人が多いけれど、私個人はやはり日本のペアの演技が大好き」

「この優勝について、点数の水増しだというコメントをする人がいるけれど、コメントする前に試合を見てほしい。優れたアスリートはみな尊敬されるべきだ。それがスポーツの世界だ」

金メダル獲得後の会見では、中国メディアの記者がりくりゅうに日本語で祝福したことが話題になったが、日本ペアの快挙を讃える声は中国内でも上がっている。



（THE ANSWER編集部）