先発復帰の上田綺世は再三のチャンスを活かせず…数的有利のフェイエノールトが終了間際のPK弾でなんとか勝利。渡辺剛はフル出場

先発復帰の上田綺世は再三のチャンスを活かせず…数的有利のフェイエノールトが終了間際のPK弾でなんとか勝利。渡辺剛はフル出場