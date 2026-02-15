ヒラリー・クリントン元国務長官。ミュンヘン安全保障会議で「パネルトークの司会を務めた＝14日/Johannes Simon/Getty Images

（CNN）米国のヒラリー・クリントン元国務長官は14日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関して司法省が公開した文書に触れ、「憂慮すべき実に恐ろしい情報」が明らかになりつつあるとの認識を示した。

クリントン氏はミュンヘン安全保障会議の場で記者から、エプスタイン文書に記されている欧米指導者の疑惑は欧米の価値観にどう影響するかと問われ、「恐ろしいことだ。今後も日を追うごとに文書が公開されることを望む」と答えた。

クリントン氏の発言は、欧州がエプスタイン問題に揺れ、複数の国の王族や政府当局者が不祥事への対応に追われている状況で出た。

ただクリントン氏は、単に文書に名前が記載されているからといって、その人物が罪を犯したことを意味するわけではないとも指摘した。

情報の「完全な透明性を確保する必要がある」とも述べ、「文書の内容を確認できるようにするだけでなく、必要に応じて責任を問うことができるようにすべきだ」と表明した。

エプスタイン文書には著名人の名前が多数記載され、その中にはビル・クリントン元大統領の名前もあった。クリントン夫妻は、数カ月にわたる綱引きを経て、今月中にエプスタイン事件を調査する米下院の証言録取に応じる見通しだ。

ビル・クリントン氏は、エプスタイン氏に絡む不正行為を繰り返し否定している。広報担当者によると、クリントン元大統領はエプスタイン氏が2006年に売春あっせんの罪に問われる前に関係を断っており、犯罪行為については知らなかったと繰り返し説明してきた。