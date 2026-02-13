中森明菜、待望のライブツアー 『中川家 ザ・ラジオショー』に肉声コメント
歌手・中森明菜の誕生月となる今年7月、東京・大阪・名古屋の3都市をめぐる20年ぶりとなる待望のライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）が決定。きょう13日のニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』では、本人からの肉声コメントがオンエアされる。
【ライブ写真】圧巻ステージ！8年ぶりディナーショーでファンを魅了した中森明菜
現在、ステージやセットリストを中森本人も入ってプランニング中で、オリジナル・アレンジで全20曲以上の楽曲を披露する予定とのことだが、今回、番組に本人からメッセージが寄せられ、ライブへ向けての心境やセットリストの一部が発表される予定となっている。
中川家・剛は学生時代から中森のファンであり、以前『中川家 ザ・ラジオショー』でファンクラブイベントに応募・当選して参加したことを話したところ、後日、本人から番組へメールが届き、「中川家お2人のファンです」とのメッセージに剛が生放送中に号泣。その後、中森から番組に音声メッセージが寄せられたり、昨年6月には中森がスタジオに生登場し、念願の初対面を果たすなど、番組を通して交流を続けてきた。
2024年と2025年に開催されたファンクラブ限定ライブ「ALDEA Bar at Tokyo」シリーズから、昨年末は8年ぶりのディナーショー「AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025」を開催し、自身が初めて作曲を手掛けた新曲「Merry Christmas, My Heart」も初披露し、圧巻のステージを魅せた。そして、来年の記念すべきデビュー45周年イヤーを前に、2026年いよいよライブツアー始動が決定した。ホールでの明菜の歌唱姿は、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 〜The Last Destination〜』（全7都市8公演）以来、約20年ぶりとなる。
中森は「久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています。今日の中川家さんのラジオでいくつか発表しますね、ぜひお聴きください」と呼びかけている。
