ニコラス・ケイジと結婚した31歳・日本人俳優、両親への結婚報告は“電話”で フランクすぎるやりとりに共演者も「ギャグだから！」と猛ツッコミ
ハリウッド俳優のニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優・芝田璃子（31）が4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。結婚報告に関する仰天エピソードを明かした。
【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子
この日のテーマは「年の差婚」。MCの上田晋也とゲストが、自身の実体験を基にトークを繰り広げた。
今回、日本テレビ初登場となった芝田。上田は冒頭、「芝田さんは、年の差婚よりも、気になる部分がある」と切り出し、「旦那さん、どなたでしたっけ」と問いかけると、芝田は「ニコラス・ケイジです」と笑顔で語り、スタジオを仰天させた。
2021年に結婚した2人だが、ケイジと芝田の両親はまだ対面したことがないという。結婚の報告も電話だったそうで、芝田は「電話で『結婚するわ』と。（親から）『誰と？』みたいな話があり『ニコラス・ケイジ』と」と淡々とした表情で語り、共演者から「ギャグだからそんなの！」とツッコミが入った。
それでも両親からは笑いながら「頑張ってこいよ」と声を掛けられ、了承を受けたといいさすがの上田も「いやいや、頑張ってこいじゃないよ！」と声を荒げた。
