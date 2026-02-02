¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈµÈÅÄÀãÇµ¡¡ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç½éÎý½¬¡Ö²¹¤«¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡È°ãÏÂ´¶¡É¤âÁ°¸þ¤
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÀãÇµÁª¼ê¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¡¢ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç½éÎý½¬¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£É¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¡Ö¥É¥¥É¥¤Ç¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¡£³°´Ñ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£»ê¤ë½ê¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤â¿·Á¯¡£¤ä¤Ã¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ9Æü¸å¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤È¤¸¤ï¤¸¤ï´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²¾Àâ¥ê¥ó¥¯¡£ÉáÃÊ¤Î¥ê¥ó¥¯¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ý¤³¤Ý¤³²»¤¬¤¹¤ë¡£²¼¤¬¶õÆ¶¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç½³¤Ã¤¿Ê¬¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆþÇ°¤Ë´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö³ê¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ(²ñ¾ì¤¬)²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï´¨¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç²¹¤«¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ÈÏÃ¤¹¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´ÑµÒ¤¬Æþ¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(É¹¤Î)É½ÌÌ¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¹¤«¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï2024Ç¯11·îWÇÕ(Ä¹ÌîÂç²ñ)¤Î½÷»Ò500£í¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢½÷»Ò500m¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ìÍ½Äê¤Î½÷»Ò1000£í¤Ï9Æü(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü)¡¢½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï15Æü(ÆüËÜ»þ´Ö16Æü)¤Ë¶¥µ»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£