この元気がある限り、チームは前を向けるはずだ。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第2試合はEARTH JETS・逢川恵夢（協会）がトップを獲得。昨年12月23日以来の個人3勝目を収めた。

【映像】逢川恵夢、苦しいチームのために…トップ目からめくりあい上等の役ありリーチ

第1試合は三浦智博（連盟）があわや4着という苦しい局面から、終盤に親満貫をツモり浮きの2着。上昇の流れを受けて臨んだこの試合は東家から逢川、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の並びで開始した。

逢川は東2局、2副露の園田からリーチで満貫をロン。東3局1本場に勝又の7800点（＋300点、＋1000点）のツモで一時マクられたものの、東4局3本場に逆転のチャンスが到来した。この局、逢川は赤を1枚抱えた平和の手。7巡目にイーシャンテンとなるも、勝又が先にドラの7筒と四万のシャンポン待ちでテンパイ。次巡、逢川も追いつき、二・五万待ちで先制リーチをかけた。この待ちはなんと山に6枚。2巡後に二万を鋭く引き寄せると、裏ドラが1枚乗った。リーチ・ツモ・平和・赤・裏ドラの8000点（＋900点、供託1000点）を入手し、勝又を再逆転。

さらにリード拡大を狙う南1局の親番、逢川はイーシャンテンでドラの中を引き、一・四万のリャンメンターツを払う。すぐに中が雀頭になり、678の三色同順・ドラ2をカン七万待ちでテンパイした。これに園田が七万を切り、逢川の1万2000点が成就。南3局もダメ押しの満貫を勝又からアガリ、大量リードで試合を制した。

試合後のインタビューでは、今週3度目の登板で年明け初トップとなったことについて「よかった、3度目の正直！うれしー！」と両手を上げて喜んだ。南1局の親満貫については「メンピンのみになってしまうのは癪だと思って、三万でチャレンジしてみるかと思ったら中を引いて…びっくりしちゃいましたね」と再び笑顔を見せた。

振り返りを終え、最後は「目標の『1日1トップ』が続いていて、まだ諦めずに済みそうです。最後まで走り切ろうと思うので、応援お願いします！」と元気いっぱいにファンへメッセージ。苦しいシーズンが続く中でも、逢川の前向きな姿勢と明るさは変わらない。その存在が、終盤戦に向かうチームにとって大きな支えになっている。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・達川恵夢（協会）6万点／＋80.0

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万5800点／＋5.8

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万5900点／▲24.1

4着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）−1700点／▲61.7

【1月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1090.8（88/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋368.8（90/120）

3位 BEAST X ＋310.2（90/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋184.9（90/120）

5位 TEAM雷電 ＋94.1（90/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲239.6（88/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲469.5（88/120）

9位 EARTH JETS ▲559.5（90/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲740.0（92/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）