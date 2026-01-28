スシロー『ジョジョ』初コラボ DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュ企画実施…承太郎＆DIO等身大パネル当たる
スシローは28日、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの『スターダストクルセイダース』とのコラボを2月4日より、全国のスシローにて実施することを発表した。『ジョジョ』コラボは今回が初で、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付きの商品などを提供する。
【写真】ほぼ2メートル！承太郎＆DIO等身大パネル スシロー『ジョジョ』メニュー
コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開。1つはサーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなり、マヨのコクとおすし全体の香ばしさが重なり合う「サーモン明太子マヨ炙り」。もう1つはめばち鮪の特長でもある香りと旨みをシンプルに味わえる1貫とスシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫を食べ比べできる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」。
コラボ限定ステッカー付きの「とろ〜りチーズのフライドポテト」は、提供直前に店内にて揚げることで外はカリっと中はホクホク。とろ〜りチーズソースのコクが加わるとより深い味わいを楽しめる。
また、個性的な盛り合わせをお楽しみいただけるコラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」を注文すると、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できるほか、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンも用意。
さらに、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらうべく、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗を『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開。さらに、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」を楽しめる。
DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン概要
■応募期間：2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）
■参加方法
・スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー
・ハッシュタグ『#スシロー100皿ラッシュ』または『#スシロー20皿ラッシュ』を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿
・投稿いただいたユーザーの中から、抽選で景品をプレゼント
■賞品・人数
１．〈100皿を撮影して応募！〉10名さま：
承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券 5,000円分
２．〈20皿を撮影して応募！〉20名さま：
スシローで使用できるお食事券5,000円分
