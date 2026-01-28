テレビ西日本・佐藤有里香アナ、1月末で退社 拠点を東京へ「人生一度きり、人生ギャンブル」
テレビ西日本の佐藤有里香アナウンサー（30）が27日、1月末で退社することを自身のインスタグラムで発表した。拠点を東京に移すとしている。
【写真】「人生ギャンブル」決意を誓った佐藤有里香アナの投稿
佐藤アナは「すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、テレビ西日本を1月末で退社することとなりました」と書き出し、「局アナとして走り続けた約7年間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーション、そして『佐藤アナの大酒記』など、たくさんの経験をさせていただき、視聴者や関係者の皆さんにたくさん支えていただきました」と感謝をつづった。
続けて「福岡でいただいた全てのご縁は、私にとって一生の宝物です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と強調。「これからは拠点を東京に移し、新たなステージでまた一歩踏み出します」と明かした。
「人生一度きり、人生ギャンブル。これからも攻めの姿勢で、何ごとにも思いきり挑戦し、思いきり楽しみます」と決意を示した佐藤アナ。「また次の場所でもたくさんの方々にお会いできたら嬉しいです。これまで本当にありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします！」と結んだ。
佐藤アナは『競馬BEAT』のキャスターを務め、『福岡ニュースファイルCUBE』スポーツコーナーを担当している。
